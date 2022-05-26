Давос, Швейцария, 26 мая 2022, 06:46 — REGNUM Бразилия может производить зелёный водород для Европы. Об этом в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил глава минэкономики Бразилии Паулу Гедес, сообщает портал UOL.
«Кто будет производить зеленый водород для Европы, которая не может зависеть от российского природного газа? Мы можем делать это», — сказал Гедес.
По его словам, бразильские власти ведут соответствующие переговоры с предприятиями из Германии, Дании и Испании, которые желают занять 15% энергорынка Бразилии за счёт ветряного и солнечного производства: «Все эти ребята, которые производят энергию из ветра и солнца, они приходят в Бразилию».
Гедес также отметил, что 80% электричества в Бразилии уже производится с использованием чистых источников: «Бразилия обязана в будущем стать гигантом в области чистой энергетики».