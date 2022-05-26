Куала-Лумпур, 26 мая, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 2430 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По ее данным, 12 заболевших приехали на малайзийскую территорию из-за рубежа, остальные заразились непосредственно на территории страны. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 4 497 212. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 35 653 человека.

Отмечается, что в настоящее время на территории королевства числится 25 172 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 31 пациент помещен в отделения интенсивной терапии, из них 18 нуждаются в кислородной поддержке. Уточняется, что к 25 мая в Малайзии курс ревакцинации против COVID-19 прошли не менее 49,3% жителей.