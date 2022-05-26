Новосибирск, , 06:40 — REGNUM В Новосибирской области с 26 по 30 мая сохранится высокая (четвёртого класса), местами чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Новосибирске в первой половине дня сегодня, 26 мая, осадков не ожидается, будет дуть восточный ветер — 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха составит +20… +22 °C.

В Новосибирской области прогнозируется небольшая облачность, без осадков, ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура воздуха составит +25… +30 °C.