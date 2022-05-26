Москва, 26 мая, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов на заседании Госсовета по социальным вопросам, которое 25 мая провел президент РФ Владимир Путин, предложил компенсировать многодетным семьям 100% оплаты за отдых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

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Солодов поблагодарил Путина за оказываемую поддержку детского отдыха. Он отметил, что компенсация путёвки в размере 50% является хорошим подспорьем, но в некоторых регионах, где организация детского отдыха по объективным причинам стоит дорого, этой меры поддержки недостаточно.

«Мы хотели предложить на решение регионов с учётом индивидуальных особенностей возможность софинансирования отдельным категориям, в первую очередь многодетных имеем в виду, для доведения до 100-процентной оплаты. Если будет механизм прозрачного софинансирования, то в режиме отдельных регионов мы готовы были бы апробировать его и реализовать расширение этой важнейшей меры поддержки», — сказал губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки предложил разработать механизм компенсации оплаты многодетным семьям обучения в средних профессиональных учреждениях.