Москва, , 06:43 — REGNUM Предпринимательница Ольга Хромченко, которую СМИ связывали с главой Минфина РФ Антоном Силуановым, вышла из состава владельцев компании «Русдор-Финанс», аффилированной со сферой проектирования платных дорог, передаёт ИА REGNUM с ссылкой на ЕГРЮЛ.

Доля Хромченко с мая 2022 года перешла к Ольге Пучковой — владельцу 50% доли и директору ООО «Синее море» (капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование). В активе «Синего моря» доли в трёх компаниях — ООО «Порт Поронайск» (Сахалин, деятельность морского пассажирского транспорта), ООО «Новая энергия» (Москва, инвесткомпания) и ООО «Многофункциональный грузовой район» («МГР»). Последнее — победитель конкурса на строительство грузового порта на Сахалине.

Компания «МГР» сменила владельцев буквально на днях — 25 мая 2022 года. Помимо «Синего моря», в состав собственников вошло ООО «Инфраструктура ГЧП» (контролируется компанией «Финпроект», принадлежащей «Газпромбанку»).

Напомним, фамилия Хромченко, которую называли бывшей сотрудницей «Росспиртпрома» и хорошей знакомой российского министра финансов, впервые появилась в СМИ в 2021 году. Речь шла о бенефициаре компаний — операторов платных трасс России. Компания «Русдор-Финанс» также является владельцем ряда юридических лиц, в том числе связанных со строительством дорог в Подмосковье.

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