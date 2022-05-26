Мариуполь, ДНР, 26 мая, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Экипажи иностранных судов покинули порт Мариуполя и отправлены в свои страны при поддержке МИД Донецкой Народной Республики. Такое заявление сделал 25 мая глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Касательно судов, которые остались в порту Мариуполя, Пушилин пояснил, что вопрос об их дальнейшей судьбе будет решаться также через МИД ДНР.

«Что касается судов, они находятся там по разным причинам: есть суда, которые будут отправлены собственниками в те страны, проходит проверка по каждому из судов. Но физически они не могли никуда отойти, потому что акватория была заминирована», — уточнил глава ДНР.

Пушилин указал, что акватория мариупольского порта была разминирована полностью буквально на днях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о выходе пяти иностранных судов в море после разминирования акватории порта Мариуполя.