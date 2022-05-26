Венеция, Италия, , 06:33 — REGNUM Власти итальянской Венеции решили пока не вводить новые сборы с туристов, посещающих город. Об этом сообщает Travel Plus.

Венеция

Сообщается, что городской совет решил перенести введение туристического сбора с лета 2022 года на 16 января 2023 года. Ранее предполагалось, что въезжающие в Венецию туристы будут платить сбор размером от трех до десяти евро в зависимости от сезона. Также, согласно инициативе, приезжим было бы необходимо на специальном портале бронировать свое пребывание в города и получать QR-код.

Таким образом власти Венеции планировали сократить приток туристов в город. Также считается, что эта мера позволила бы удержать местных жителей от переезда. При этом контролировать соблюдение нововведений должны были бы 500 камер видеонаблюдения с распознаванием лиц.