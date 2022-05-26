Москва, , 06:28 — REGNUM После взятия «Азовстали» и позорной сдачи ее обитателей, бандеровская армия уже не понимает, где ей прятаться, но она попытается где-нибудь закрепиться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Кургинян Арсений Горбаруков © ИА REGNUM

«Теперь возникает у них вопрос, а где теперь сидеть-то. Где-то сидеть надо, а где там сидеть в этом Северодонецке и Лисичанске. Там не самое удобное место отсиживания. Поэтому, один из сценариев возможных — они прямо откатятся в Краматорск и постараются там создать какую-то зону, чуть-чуть еще там подраться, чтобы успеть что-то сделать», — добавил Кургинян.

Третье, что возникает в новой ситуации в рамках нашей спецоперации — это то, что русская армия рвет украинскую оборону, будучи в меньшинстве. И это новизна в военном искусстве. Россия впервые воюет на городских агломерациях, где огромное количество индустриальных объектов, чего не делал еще никто в мире.