Москва, 26 мая, 2022, 06:28 — ИА Регнум. После взятия «Азовстали» и позорной сдачи ее обитателей бандеровская армия уже не понимает, где ей прятаться, но она попытается где-нибудь закрепиться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Теперь возникает у них вопрос, а где теперь сидеть-то. Где-то сидеть надо, а где там сидеть в этом Северодонецке и Лисичанске. Там не самое удобное место отсиживания. Поэтому один из сценариев возможных — они прямо откатятся в Краматорск и постараются там создать какую-то зону, чуть-чуть еще там подраться, чтобы успеть что-то сделать», — добавил Кургинян.

Третье, что возникает в новой ситуации в рамках нашей спецоперации, — это то, что русская армия рвет украинскую оборону, будучи в меньшинстве. И это новизна в военном искусстве. Россия впервые воюет на городских агломерациях, где огромное количество индустриальных объектов, чего не делал еще никто в мире.

«И при этом, оказывается, что отсиживающиеся там войска, которые в большинстве, оказываются сметены нашим меньшинством. Все это говорит о том, что ситуация у них, конечно, будет надломлена, но они постараются еще усидеть в Краматорске или где-то еще. Нам предстоят еще Мариуполи и следующие эпизоды. Будем рассчитывать на худшее, пусть хорошее станет приятной неожиданностью», — заключил эксперт.