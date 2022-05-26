Каракас, , 06:26 — REGNUM Власти Венесуэлы хотят отказаться от посредничества Норвегии в переговорах с венесуэльской оппозицией и намерены добиваться присутствия России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки переговоров.

Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM

Агентство отмечает, что оппозиция Венесуэлы, напротив, выражает надежду на то, что посредником на переговорах, которые запланированы на июнь в Мексике, станет Норвегия.

Ранее власти США заявили о поддержке переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы и готовы изменять санкции против Каракаса в зависимости от хода политического диалога.