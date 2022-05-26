Каракас, 26 мая, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы хотят отказаться от посредничества Норвегии в переговорах с венесуэльской оппозицией и намерены добиваться присутствия России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

Агентство отмечает, что оппозиция Венесуэлы, напротив, выражает надежду на то, что посредником на переговорах, которые запланированы на июнь в Мексике, станет Норвегия.

Ранее власти США заявили о поддержке переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы и готовы изменять санкции против Каракаса в зависимости от хода политического диалога.