Москва, 26 мая 2022, 06:24 — REGNUM Надлом украинской военной машины начался после сдачи в плен нацистов, удерживавших «Азовсталь», что мгновенно разрушило целый ряд мифов об элите бандеровской армии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
По его словам, это была целая серия мифов. Первый заключался в том, что на «Азовстали» находятся «железные бойцы, которые никогда не отступят» и всем надо равняться на них. Когда всех убедили, что на них надо равняться, все видят ребят с дрожащими губами, которые сдаются, и у украинских войск возникает вопрос, надо получается на них равняться?
Вторым рухнул миф о том, что украинским военным удастся отсидеться в промзонах, и это своего рода «гениальная котлократическая война», когда военнослужащие все время должны сидеть в котлах и говорить, мол, что-то русские очень долго развязываются, а значит украинцы победили.