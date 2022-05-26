Москва, , 06:24 — REGNUM Надлом украинской военной машины начался после сдачи в плен нацистов, удерживавших «Азовсталь», что мгновенно разрушило целый ряд мифов об элите бандеровской армии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я лично считаю, что все началось после падения «Азовстали». Почему? Если помните, мы же забываем довольно быстро, украинцы удивительно легко состряпывают мифы. Но когда они их состряпывают и нагнетают, то потом, когда все это лопается, возникает обратный эффект. Это были «киборги», помните, в [Донецком] аэропорту? Потом, когда видели, как они с дрожащими губами выходят, миф лопнул. Теперь был миф об «Азовстали», — заявил Кургинян.

По его словам, это была целая серия мифов. Первый заключался в том, что на «Азовстали» находятся «железные бойцы, которые никогда не отступят» и всем надо равняться на них. Когда всех убедили, что на них надо равняться, все видят ребят с дрожащими губами, которые сдаются, и у украинских войск возникает вопрос, надо получается на них равняться?

«Первое, что рухнуло — это миф об «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Произошел колоссальный наш успех, поверьте. Потому что не только экстремистские сценарии уничтожения этого «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но даже если бы просто его там похоронили под бомбами, это было бы гораздо хуже, чем так. Это огромный результат с точки зрения идеологии», — продолжил политолог.

Вторым рухнул миф о том, что украинским военным удастся отсидеться в промзонах, и это своего рода «гениальная котлократическая война», когда военнослужащие все время должны сидеть в котлах и говорить, мол, что-то русские очень долго развязываются, а значит украинцы победили.