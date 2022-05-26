Москва, 26 мая, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Надлом украинской военной машины начался после сдачи в плен нацистов, удерживавших «Азовсталь», что мгновенно разрушило целый ряд мифов об элите бандеровской армии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Я лично считаю, что все началось после падения «Азовстали». Почему? Если помните, мы же забываем довольно быстро, украинцы удивительно легко состряпывают мифы. Но когда они их состряпывают и нагнетают, то потом, когда все это лопается, возникает обратный эффект. Это были «киборги», помните, в [Донецком] аэропорту? Потом, когда видели, как они с дрожащими губами выходят, миф лопнул. Теперь был миф об «Азовстали», — заявил Кургинян.

По его словам, это была целая серия мифов. Первый заключался в том, что на «Азовстали» находятся «железные бойцы, которые никогда не отступят», и всем надо равняться на них. Когда всех убедили, что на них надо равняться, все видят ребят с дрожащими губами, которые сдаются, и у украинских войск возникает вопрос, надо получается на них равняться?

«Первое, что рухнуло — это миф об «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Произошел колоссальный наш успех, поверьте. Потому что не только экстремистские сценарии уничтожения этого «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но даже если бы просто его там похоронили под бомбами, это было бы гораздо хуже, чем так. Это огромный результат с точки зрения идеологии», — продолжил политолог.

Вторым рухнул миф о том, что украинским военным удастся отсидеться в промзонах, и это своего рода «гениальная котлократическая война», когда военнослужащие все время должны сидеть в котлах и говорить, мол, что-то русские очень долго развязываются, а значит украинцы победили.