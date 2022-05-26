Москва, , 06:22 — REGNUM На заседании Госсовета по социальным вопросам, которое 25 мая провёл президент РФ Владимир Путин, губернатор Камчатки Владимир Солодов вынес ряд предложений для поддержки семей с детьми. В том числе он обратил внимание на деятельность нянь для детей, которая находится в теневой зоне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна находится в отпуске по уходу за ребёнком. На время проведения акции по приёму вторсырья она приглашает няню Анна Шулятьева © ИА REGNUM

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Солодов предложил дать возможность молодым мамам самостоятельно принимать решение о сроке своего отпуска по уходу за ребёнком. Он считает, что женщина в праве сократить его, например, до девяти месяцев при пропорциональном увеличении ежемесячных выплат.

«Не секрет, что значительное число граждан, особенно с детьми раннего возраста, прибегают к индивидуальным услугам по присмотру — няням. При этом это большой сектор экономики, который находится в теневой зоне. Считаем важным усилить работу по легализации этого сектора поощрением практик добровольной сертификации», — предложил губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки предложил разработать механизм компенсации оплаты многодетным семьям обучения в средних профессиональных учреждениях.