Москва, , 06:21 — REGNUM Американская компания Google уведомила ряд российских интернет-провайдеров об отключении их от серверов Google Global Cache, ускоряющих загрузку сервисов Google. Об этом написал в своем телеграм-канале руководитель юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.

Google Marcin Wichary

Кроме того, об этом же сообщили в РБК. По словам Галушко, соответствующее уведомление было получено и оренбургской компанией «Радиосвязь», которой письмо направила ирландское подразделение Google. Решение об отключении объясняется «правовыми изменениями».

В «Радиосвязи» отметили, что серверы отключили 19 мая — за несколько дней до получения письма.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая у ряда российских пользователей в онлайн-магазине приложений Play Market на устройствах с операционной системой Android прекратил обновляться браузер Google Chrome.

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