Пхеньян, , 06:16 — REGNUM За прошедшие сутки 105 тыс. пациентов с симптомами «неизвестной лихорадки» зарегистрировано в Северной Корее. Об этом 25 мая сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Общее число пациентов с симптомами лихорадки с конца апреля и по 25 мая включительно составило более 3,17 млн человек. Из общего числа заразившихся неназванной инфекцией 2,98 млн человек (91,4%) выздоровели, а 271 тыс. пациентов ещё находятся под наблюдением медиков. Общее число погибших в результате болезни составило 68 человек, за последние 24 часа не зарегистрировано ни одного случая летального исхода.

Точных данных о том, какая доля пациентов с симптомами лихорадки инфицированы коронавирусом, не сообщается. При этом как минимум у одного пациента был выявлен штамм коронавируса «Стелс-Омикрон» (ВА.2). О вакцинации жителей КНДР не сообщается.

Согласно информации ЦТАК, ситуация с заболеваемостью в КНДР находится под контролем, положение стабильное, число заражений начало снижаться после запуска «чрезвычайной противоэпидемической системы высшего разряда». По указанию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, в городах и уездах страны введён локдаун, а к борьбе с пандемией привлечены военнослужащие Корейской народной армии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что КНДР сообщила о случаях заражения коронавирусом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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