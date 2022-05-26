Москва, 26 мая, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы в рамках дела о банкротстве лопнувшего шесть лет назад АО «Военно-промышленный банк» частично удовлетворил претензии конкурсного управляющего. К субсидиарной ответственности были привлечены два бывших члена правления Артур Минасян и Станислав Кочурин. Сумму, которую предстоит выплатить фигурантам, суд определит после расчёта с кредиторами. До этого момента производство по этой части дела приостановлено. Определение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Изначально в списке ответчиков было 12 физлиц из числа бывших руководителей и владельцев. Сумма претензий составляла 36 965 698 000 рублей. Суд удовлетворил заявление лишь частично. Примечательно: претензии к одному из фигурантом были сняты в связи с тем, что он был «признан невменяемым».

Напомним, банк остался без лицензии в сентябре 2016 года. В декабре того же года его признали банкротом. После неоднократного продления конкурсное производство действует до 7 июня 2022 года.

Банк был в топ-100 по размеру активов. На апрель 2022 года его долги перед 4005 кредиторами насчитывают 38,308 млрд рублей.