Абакан, , 06:14 — REGNUM С начала эпидсезона в Хакасии от нападения клещей пострадали 900 человек, в том числе 256 детей (по состоянию на 24 мая). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Осторожно, клещи! egor347

В ведомстве уточнили, что этот показатель находится на уровне средних многолетних значений. При этом 77% пострадавших граждан не привито от клещевого энцефалита.

За неделю в медучреждения по поводу присасывания клещей обратились 184 человека, в том числе 42 ребёнка.

По данным специалистов, активность клещей отмечается в Аскизском, Бейском, Таштыпском районах и в окрестностях города Саяногорска,

В 1,2% исследованных клещей обнаружили возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в 28,6% — иксодового клещевого боррелиоза, 7,1% — анаплазмоза, 5,4% — эрлихиоза.

За неделю в Хакасии зарегистрировано три случая заболевания клещевым сибирским тифом — у жителей Боградского, Орджоникидзевского и Усть-Абаканского районов. У двух человек подозревают клещевой вирусный энцефалит — в Абазе и Таштыпском районе.

С начала сезона активности клещей в регионе подтверждено два случая клещевого вирусного энцефалита и два случая иксодового клещевого боррелиоза (у взрослых).

Против энцефалита в Хакасии привито 51 тыс. человек (87,4% от плана), в том числе 26,4 тыс. детей (84,7%).

Акарицидные обработки проведены на сегодняшний день на территории более 815 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области с начала сезона активности клещей пострадали 5826 человек.

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