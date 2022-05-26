Екатеринбург, , 06:07 — REGNUM В Екатеринбурге под стражей оставлен один из фигурантов уголовного дела об изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщили журналистам в Чкаловском райсуде города.

Колючая проволока

Им оказался генерал-майор, ранее арестованный по данному делу. Ещё двоим фигурантам — мужчине и женщине — изменили меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался освобождением двоих граждан из СИЗО. Он потребовал от подчинённых объяснений по этому вопросу.

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