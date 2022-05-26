Москва, 26 мая, 2022, 06:04 — ИА Регнум. В четверг, 26 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, температура воздуха +18… +20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весна в Москве. Зарядье

В ночь на 27 мая в Москве облачно, дождь, местами сильный, гроза. Температура воздуха +10… +12 °C.

Ветер южный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с, ночью — юго-западный, западный 7−12 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +16… +21 °C днём. Ночью — +7… +12 °C.

В пятницу, 27 мая, днём в столице ожидается +16… +18 °C, по области +14… +19 °C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, порывистый ветер до 15-20 м/с. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник, 24 мая, температура воздуха в столице России не превышала 9,9 °C, в результате чего этот день стал в городе самым холодным с начала текущего месяца.