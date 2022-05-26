Москва, , 06:00 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов на заседании Госсовета по социальным вопросам, которое провёл президент РФ Владимир Путин, 25 мая предложил расширить меры поддержки многодетных семей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Многодетная семья Pixabay.com

Читайте также: От Госсовета до встречи с участниками СВО: рабочий день Путина — трансляция

Солодов считает, что доступное образование положительно скажется на демографической ситуации. Тенденция последнего времени показывает, что всё больше детей идут учиться в колледжи и техникумы и почти 40% из них поступают на платной основе. Губернатор Камчатки предложил разработать механизм компенсации оплаты многодетным семьям обучения в средних профессиональных учреждениях.

«Владимир Владимирович, мы хотели бы предложить, если вы поддержите, на уровне отдельных регионов отработать механизм компенсации оплаты многодетным семьям обучения в средних профессиональных учреждениях с привлечением средств бизнеса, регионов и федеральной поддержки по линии Министерства просвещения. Параллельно хотим проработать совместно с Министерством науки и высшего образования механизм поддержки обучения уже в вузах, который бы не подменял критерий успеваемости, но при этом учитывал социальный фактор, и в первую очередь многодетные семьи», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня на 10% будут увеличены прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам, а с 1 июля — минимальный размер оплаты труда.