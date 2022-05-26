Волгоградская область, 11 апреля, 2007, 10:12 — ИА Регнум. Рабочий одной из подрядных организаций, проводивших работы на Волжском трубном заводе , доставлен в реанимацию с сильными ожогами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС Волгоградской области , причиной возгорания стало несоблюдение пострадавшим правил пожарной безопасности при использовании растворителя герметика.

В итоге рабочий получил ожоги рук, ног, головы и дыхательных путей второй степени, 50% тела. Рабочий доставлен в реанимацию и находится в тяжелом состоянии.

Возгорание еще на одном предприятии в Волгоградской области 10 апреля обошлось без пострадавших и было быстро ликвидировано. На заводе " Химпром " в Волгограде произошел выброс ацетилена, который привел к факельному горению вещества в трубе на кровле предприятия. Причиной послужил разрыв мембраны ацетиленового осушителя.

Возгорание было ликвидировано сотрудниками "Химпрома".