Екатеринбург, 25 мая, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин требует объяснений в связи с освобождением в Екатеринбурге двоих обвиняемых в педофилии из СИЗО. Об этом сообщает Следственный комитет.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Речь идёт о преступлении в отношении 15-летней девушки. Следователи расследуют уголовное дело о её изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и склонении к потреблению наркотических средств. Бастрыкин требует доложить ему о причинах изменения меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, из-под стражи освободили двоих из троих фигурантов уголовного дела. При этом ранее в СМИ проходили сообщения, что девушка добровольно пошла на интимную связь, то есть изнасилования якобы и не было. Тем не менее СКР возбудил дело по этой статье.