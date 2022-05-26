Ханты-Мансийск, 26 мая, 2022, 05:57 — ИА Регнум. В Югре с 29 апреля активизировались бурые медведи, которые стали чаще выходить к людям. Об этом сообщает Природнадзор ХМАО.

skeeze Медведи

В ведомство уже поступило 15 обращений от жителей Югры и работников месторождений о появлении медведей в Нижневартовском, Октябрьском, Нефтеюганском, Сургутском и Советском районах. Отмечается, что в населённые пункты медведи не заходили.

Большинство случаев столкновения медведей с людьми зафиксировано в Нижневартовском районе. Там косолапых заметили в охотничьих угодьях и возле насосной станции Ново-Молодёжного месторождения.