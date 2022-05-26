Бразилиа, 26 мая, 2022, 05:54 — ИА Регнум. В Бразилии за прошедшие сутки скончались 132 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на бразильской территории выросло до 666 037 человек. Также за минувшие сутки в республике выявили 9 787 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Бразилии подтвердили30 846 602 случая заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что Бразилия по-прежнему занимает второе место среди стран мира по числу умерших пациентов с COVID-19. По этому показателю республику опережают лишь Соединенные Штаты.