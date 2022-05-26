Красноярск, 26 мая, 2022, 05:49 — ИА Регнум. В центральных районах Красноярского края, а также в Туве и Хакасии 26–28 мая местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

По прогнозам синоптиков, в Туве 26 мая ожидаются грозы, местами град. При грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. В Хакасии днём 26 мая прогнозируются порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с. В центральных и южных районах края местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

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