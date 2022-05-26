Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Штраф в размере $150 млн согласилась выплатить американская компания Twitter по иску властей США о защите пользовательских данных. Об этом сказано в распространенном 25 мая совместном заявлении министерства юстиции США и федеральной торговой комиссии (ФТК).

Twitter

Иск был подан властями США в суд в суд Северного округа штата Калифорния. В исковом заявлении утверждается, что компания Twitter в период с мая 2013 года по сентябрь 2019 года вводила своих пользователей в заблуждение относительно своих намерений использовать их персональные данные. В частности, Twitter предоставляло рекламодателям телефонные номера и адреса электронной почты пользователей, несмотря на то, что такие действия не были предусмотрены пользовательским соглашением.

Власти США утверждают, что Twitter нарушила указ ФТК от 2011 года о защите персональных данных пользователей. Помимо этого, правительство США указывает на нарушение компанией обязательств по соглашениям Соединённых Штатов с Евросоюзом и Швейцарией по защите личных данных пользователей.

Между истцами и компанией Twitter в итоге была достигнута договорённость, согласно которой компания выплатит $150 млн штрафных санкций, а кроме того, введёт дополнительно меры для усиления защиты личных данных пользователей. Соглашение между Twitter и властями США должно быть одобрено судом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Казахстана поддержали ратификацию соглашения, предусматривающего обмен персональными данными в пределах стран СНГ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане одобрили соглашение об обмене персональными данными в СНГ