Токио, , 05:47 — REGNUM Совместные учения с задействованием истребителей над акваторией Японского моря были проведены Японией и США, сообщает на своем сайте Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

F-16 (сс) Subharnab Majumdar

Целями маневров стали проверка немедленной реакции на угрозы, а также укрепление военного альянса двух стран. Япония привлекала для учений четыре истребителя F-15, а США — четыре истребителя F-16.

Агентство Kyodo утверждает, что проведение учений является «сдерживающим сигналом» для КНДР, которая накануне провела пуски трех баллистических ракет в сторону Японского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине апреля военные Южной Кореи и США провели совместные командно-штабные учения без отработки полевых задач.

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