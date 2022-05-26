Петропавловск-Камчатский, 26 мая, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальной поддержке граждан 25 мая поздравил губернатора Камчатки Владимира Солодова с рождением дочери, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Басаргина Яна Владимир Солодов

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«Вот Владимир Викторович Солодов, губернатор Камчатского края, много говорил об отдыхе детей, о поддержке традиционных ценностей. Он занимается этим в практическом плане сам. У него сегодня родилась дочь, и мы его сердечно поздравляем. Желаем Вам всего самого доброго!» — сказал глава государства.

Это второй ребёнок в семье губернатора Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России минимальный размер оплаты труда будет с 1 июня увеличен на десять процентов, заявил 25 мая президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по соцполитике.