Гавана, , 05:26 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель отказался от участия в грядущем Саммите Америк в Лос-Анджелесе в США. Об этом глава республики заявил на своей странице в Twitter.

Куба Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

«Могу вас заверить, что ни при каких обстоятельствах участвовать не буду», — заявил он.

Кубинский президент добавил, что в любом случае на саммите будет заявлена позиция Кубы. Диас-Канель также осудил торговое эмбарго против республики со стороны США. Кроме того, он поблагодарил другие страны Латинской Америки, выразившие солидарность с Гаваной и призывавшие к отмене санкций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил планы США отстранить Боливарианскую Республику от участия в Саммите Америк. По его словам, позиция Венесуэлы, Кубы и Никарагуа будет все равно услышана на саммите, несмотря на отсутствие представителей этих стран.

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