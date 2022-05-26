Бразилиа, 26 мая, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Заинтересованность в области развития водородной энергетики и в налаживании сотрудничества с Европой в данной сфере в условиях отказа от поставок российских энергоносителей проявила Бразилия. Об этом 25 мая заявил министр экономики страны Паулу Гедес, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Запись сессии с его участием опубликовал новостной портал UOL.

morbihan-energies.fr Водородная энергетика

Гедес заявил, что Бразилия готова производить «зелёный водород» для Европы, которая не может далее зависеть от поставок российского газа. Как уточнил министр, правительство Бразилии ведёт переговоры по вопросам развития водородной энергетики с представителями компаний из Германии, Дании и Испании. Эти три страны хотят занять 15% энергетического рынка латиноамериканской страны за счёт ветряной и солнечной генерации.

Как указал Гедес, в его стране 80% электроэнергии производится с использованием экологически чистых источников. По мнению министра экономики Бразилии, в будущем, учитывая климатические особенности страны, она обязана стать «гигантом в области чистой энергетики». При этом Гедес уверяет, что стоимость производства такой энергии будет низкой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам эксперта, для замедления темпов роста мировой инфляции, следует отказаться от форсированного перехода на дорогостоящую «зеленую» энергетику.