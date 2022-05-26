Ричардсон, США, , 05:18 — REGNUM Полиция американского города Ричардсон (штат Техас) задержала ученика средней школы Беркнера, который имел при себе оружие, похожее на АК-47, и точную копию винтовки типа AR-15 Orbeez. Об этом в своем микроблоге сообщает городской полицейский департамент.

Подростку предъявили обвинения в незаконном ношении оружия на территории школы. Он был задержан после того, как поступил сигнал о человеке, «держащем в руках нечто, похожее на винтовку». После розыскных мероприятий возле школы был найден автомобиль, внутри полицейские, предположительно, обнаружили указанное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая 18-летний житель техасского городка Ювальде ворвался в местную начальную школу и устроил там стрельбу. В результате инцидента погиб 21 человек — 19 детей и двое взрослых. Еще 17 человек пострадали.

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