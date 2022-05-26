Ричардсон, США, 26 мая, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Полиция американского города Ричардсон (штат Техас) задержала ученика средней школы Беркнера, который имел при себе оружие, похожее на АК-47, и точную копию винтовки типа AR-15 Orbeez. Об этом в своем микроблоге сообщает городской полицейский департамент.

valio_subaru АК-47

Подростку предъявили обвинения в незаконном ношении оружия на территории школы. Он был задержан после того, как поступил сигнал о человеке, «держащем в руках нечто, похожее на винтовку». После разыскных мероприятий возле школы был найден автомобиль, внутри полицейские, предположительно, обнаружили указанное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая 18-летний житель техасского городка Ювальде ворвался в местную начальную школу и устроил там стрельбу. В результате инцидента погиб 21 человек — 19 детей и двое взрослых. Еще 17 человек пострадали.