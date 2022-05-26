Сеул, 26 мая, 2022, 05:04 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 18 816 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его данным, 34 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что этот показатель является рекордно низким за прошедшие 17 недель. Эксперты указывают, что с середины марта в Республике Корея наблюдается устойчивый спад заболеваемости COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 18 036 720. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 34 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 063 человека.