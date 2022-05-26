Тюмень, , 04:57 — REGNUM В Тюменской области растёт количество эвакуированных из республик Донбасса и с Украины. Об этом сообщил региональный департамент социального развития порталу 72.ru.

Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Липецкую область Липецкаяобласть.рф

По данным ведомства, на 25 мая 2022 года за помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратились 567 жителей ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывших в область. Из них 146 детей. В пунктах временного размещения проживают 100 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за помощью в органы соцзащиты на 22 апреля обратились 329 жителей республик Донбасса и Украины, из них 90 детей. Расселение в пунктах временного размещения на тот момент понадобилось 52 людям. В начале спецоперации российских войск на территории ДНР, ЛНР и Украины тюменские власти намеревались принять около 1600 беженцев.

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