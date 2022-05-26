Якутск, 26 мая, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве и проведении совместных работ в сфере инновационного развития и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности подписано между Фондом «Сколково» и властями Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Anatoly Lushnikov Сколково

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Соглашение подписано на полях крупнейшей в России и СНГ технологической конференции STARTUP VILLAGE 2022.

«История нашего десятилетнего сотрудничества с Фондом «Сколково» — это история побед. Якутия уже является лидером Дальнего Востока в вопросах развития инноваций. В таком направлении, как экспорт ИТ-услуг наша республика входит в топ-10 российских регионов, и в прошлом году по этому показателю мы заняли уже девятое место. До 90% экспорта ИТ-услуг Дальнего Востока — это Якутия. Мы очень благодарны «Сколково» за те компетенции и подходы, которые мы здесь нашли. Благодаря им наши стартапы имеют возможность развиваться как в Якутии, так и в Москве. Первое десятилетие мы разгонялись по взлетной полосе и начали немного отрываться. В следующие десять лет нам предстоит выйти на быстрый набор высоты», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, недорогая технология с использованием электромагнитного поля позволит повысить качество природного сырья.