Москва, 26 мая, 2022, 04:44 — ИА Регнум. О героических действиях старшего сержанта, командира танка Виктора Шерстнева, совершённых в ходе специальной операции Вооружённых сил (ВС) России по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донбасса, рассказали 25 мая в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Старший сержант Виктор Шерстнев, командир танка

Старший сержант Шерстнев, командуя танком и действуя в составе батальонно-тактической группы, выполнял боевую задачу по вытеснению украинских боевиков с занимаемых позиций.

Отступив за водную преграду, киевские каратели, пытаясь замедлить наступление российских войск, бросили все силы на удержание под своим контролем переправы. Понимая важность срыва наступления ВС России, противник вёл массированный огонь из миномётов по наступающим российским подразделениям.

В ходе боя старший сержант Шерстнев обнаружил, что двигавшийся рядом с ним танк был подбит и потерял ход. В считаные секунды оценив ситуацию, Виктор Шерстнев прикрыл подбитый танк своим, а затем, дав экипажу танка команду вести ответный огонь по противнику, выдвинулся спасать экипаж подбитой машины.

Виктор Шерстнев сумел из подбитого танка эвакуировать своих боевых товарищей, которые не могли из-за повреждений, полученных машиной, самостоятельно выбраться из неё. Затем старший сержант Шерстнев вынес бойцов в безопасное место.

Забираясь в свой танк, Виктор получил осколочные ранения от миномётного снаряда, разорвавшегося рядом с ним. Несмотря на боль от ранения, старший сержант Шерстнев сумел забраться в танк и, открыв ответный огонь, уничтожить миномётную позицию украинских националистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подвиге командира взвода лейтенанта Андрея Федотова, чьи мужество и самоотверженность вкупе с грамотными действиями при ведении боя помогли создать условия для прорыва обороны киевских боевиков и вытеснения их с занимаемых позиций при освобождении одного из населённых пунктов.