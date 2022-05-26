Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Соединенные Штаты предлагают заморозить все активы хакерской группировки Lazarus Group, которая якобы состоит из граждан КНДР. Об этом говорится в проекте резолюции Совбеза ООН, предложенной Вашингтоном.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников РИА Новости, документ предполагает введение дополнительных санкций в ответ на новые ракетные испытания Северной Кореи. Вашингтон предлагает ограничить поставки энергоносителей на северокорейскую территорию. Также в санкционном списке содержится ряд физических и юридических лиц, против которых предлагается ввести экономические ограничения.

Авторы резолюции считают, что Lazarus Group, против которой также предлагается ввести санкции, занимается кибершпионажем и хакерскими атаками. Утверждается, что именно эта группировка якобы предпринимала попытки атаковать российские оборонные предприятия.