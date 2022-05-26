Барнаул, 17 января, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Команда губернатора Алтайского края Виктора Томенко вновь претерпела изменения. Если в 2021 году чиновники её покидали по причине возбуждения уголовных дел, то начало 2022 года ознаменовалось не такими значительными причинами. Как сообщает 17 января телеграм-канал правительства региона, в отставку по собственному желанию уходит министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. Ему присвоено звание заслуженного работника органов государственного и муниципального управления Алтайского края. С 18 января обязанности министра сельского хозяйства будет исполнять его заместитель Сергей Межин.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Правительство Алтайского края

Также известно, что отныне обязанности начальника секретариата губернатора Алтайского края исполняет Игорь Гниденко. Ранее он возглавлял департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров. Начальником депатрамента стал замначальника департамента Сергей Долгуй. Поясняется, что должность начальника секретариата была вакантна с 1 января, когда возглавлявший на тот период секретариат Олег Гусев был назначен управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края края.

Напомним, в августе 2021 года уличённая в мошенничестве экс-представитель губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте Стелла Штань получила условное наказание. Также как и экс-заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова. В октябре 2021 года был задержан управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов. Следствие ещё не окончено.

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Напомним, у за все годы работы алтайским губернатором у Томенко так и не появился первый заместитель. После добровольного ухода с этого поста Сергея Локтева место так и осталось вакантным.

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