Пермь, 26 мая 2022, 04:34 — REGNUM Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Пермском крае, в ходе тренировки дежурных сил ПВО поднялись в стратосферу для перехвата крылатой ракеты условного противника. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
Координаты условной цели были получены экипажами двух перехватчиков МиГ-31БМ от средств ПВО во время воздушного патрулирования. Истребители поднялись в нижний слой стратосферы, где выполнили захват цели, имитирующей крылатую ракету противника, и условно уничтожили её.
В ходе тренировки лётный и инженерно-технический состав полка также отработал действия после получения сигнала «Тревога». Всего в учениях было задействовано более 50 человек и четыре сверхзвуковых высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.
Как сообщало ИА REGNUM, авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К выполнила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.
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