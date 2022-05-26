Пермь, , 04:34 — REGNUM Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Пермском крае, в ходе тренировки дежурных сил ПВО поднялись в стратосферу для перехвата крылатой ракеты условного противника. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Тренировки летчиков-истребителей МиГ-31 Минобороны.рф

Координаты условной цели были получены экипажами двух перехватчиков МиГ-31БМ от средств ПВО во время воздушного патрулирования. Истребители поднялись в нижний слой стратосферы, где выполнили захват цели, имитирующей крылатую ракету противника, и условно уничтожили её.

пресс-служба ЦВО «Особенностью данного тренировочного полёта стало то, что для создания оптимальных условий обнаружения цели экипажами МиГ-31 пришлось подняться в нижний слой стратосферы на высоту до 16 км, скорость полёта истребителя-перехватчика составляла более 2500 км/ч».

В ходе тренировки лётный и инженерно-технический состав полка также отработал действия после получения сигнала «Тревога». Всего в учениях было задействовано более 50 человек и четыре сверхзвуковых высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.

Как сообщало ИА REGNUM, авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К выполнила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

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