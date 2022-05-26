Тюмень, 26 мая, 2022, 04:32 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2021 году от острых отравлений скончался 481 житель региона. Это на 25,2% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

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Всего за год зарегистрировано 1063 случая острых отравлений химической этиологии: 87,8% составляют взрослые, 7,8% — дети до 14 лет, 4,4% — подростки до 17 лет. В 71,8% травятся мужчины.

Первое место занимают отравления наркотическими веществами — 30,8%, на втором — спиртосодержащей продукцией — 24,4%. Остальные отравления произошли от лекарственных препаратов, уксусной эссенции, окиси углерода и других веществ. Отмечается, что массовых пищевых отравлений в регионе в 2021 году не зафиксировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отравление 40 детей куриной грудкой в детском саду в тюменском Тобольске в мае 2022 года привело к уголовному делу.