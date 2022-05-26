Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 26 мая, 2022, 04:27 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края ЕГЭ 26 мая пошёл не по плану — школы города «заминировали».

Obrnadzor.gov.ru ЕГЭ

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По сообщению телеграм- канала Amur Mash, сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в школу №42. Учеников эвакуировали, спецслужбы приступили к обследованию здания.

Чуть позже на электронную почту школе №53 также пришло сообщения с угрозами.

Выпускники должны были сдавать экзамены по географии, литературе и химии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коркино Челябинской области из здания техникума эвакуировали более 150 человек.