Дакар, , 04:15 — REGNUM Как минимум 11 новорожденных погибли в результате пожара в больнице в городе Тивауан на западе Сенегала. О трагедии сообщил 25 мая президент Сенегала Маки Салл в своём Twitter.

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«Только что с болью и ужасом я узнал о гибели 11 новорожденных при пожаре, произошедшем в отделении неонатологии в больнице… в Тивауане», — написал президент Сенегала.

Глава государства выразил соболезнования матерям и семьям погибших младенцев.

По данным СМИ Сенегала, пожар в больнице произошёл около 20:00 по местному времени (около 23:00 мск) 25 мая. Предполагается, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. В настоящее время власти Сенегала выясняют причины и обстоятельства трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Румынии из-за пожара в клинике были эвакуированы 45 пациентов.

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