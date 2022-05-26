Москва, , 04:05 — REGNUM Спрос на российскую органическую косметику вырос на 31% в период с апреля по май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка.

Натуральная косметика, которую производят в Малом Турыше © Гузель Санжапова

«Исследование показало, что в апреле–мае 2022 года спрос на косметику из натуральных компонентов вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в материалах.

Отмечается, что наиболее популярными среди граждан России стали органическая косметика по уходу за кожей лица, по уходу за волосами и за телом. При этом почти половину из всей косметики составляют кремы или масла для лица.

Эксперты не исключают, что повышенный спрос может подстегнуть рост производства российской органической косметики. Этому также поспособствует и уход зарубежных брендов из России из-за санкций.