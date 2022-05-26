Красноярск, , 04:00 — REGNUM В четверг, 26 мая, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Конец мая. Набережная на ул. Дубровинского © Андрей Никитин

В 07:40 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 26 на 27 мая ожидается до +8… +12 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость северо-восточного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В пятницу, 27 мая, в Красноярске до +17… +21 °C, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ночью — до +7… +10 °C, без осадков.

В субботу, 28 мая, в Красноярске ожидается до +17… +21 °C днём и до +6… +9 °C ночью. Переменная облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 26 мая в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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