Хасанский район, Приморский край, , 03:59 — REGNUM Приморским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего капитана рыболовного судна «Акванавт», который обвиняется в нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Рыболовное судно

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Судно, принадлежащее ООО «Примкраб», затонуло сразу после швартовки у причальной стенки в порту Зарубино Хасанского района. Большая часть экипажа успела высадиться на берег, старшего механика спасти не удалось.

Непосредственной причиной случившегося послужили действия капитана судна — он допустил перегруз более чем на 44 тонны, что почти в два раза превысило его максимально допустимую грузоподъемность. В результате у судна возник критический крен на левый борт, водой залило внутренние помещения «Акванавт», что привело к резкой потере остойчивости и стремительному затоплению.

Вина погибшего старшего механика не подтвердилась.

Уголовное дело направлено в Хасанский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная инспекция труда в Приморье завершила расследование смертельного случая со старшим механиком рыболовного судна «Акванат», которое затонуло в морском порту Зарубино 2 февраля 2022 года.