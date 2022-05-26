Париж, 26 мая, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом намерен провести французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом 25 мая сообщило Agence France-Presse (AFP).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

По данным агентства, разговор состоится в 11:30 по парижскому времени (12:30 мск). Ожидается, что одной из тем беседы станет позиция Турции по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии.

Напомним, 25 мая в Анкаре состоялись переговоры представителей Турции, Финляндии и Швеции. Ключевой темой встречи стали планы Хельсинки и Стокгольма о вступлении в Североатлантический военный блок. Президент Турции Эрдоган неоднократно выступал против членства в НАТО двух скандинавских стран, но дал обещание изменить мнение после того, как Швеция и Финляндия поменяют своё отношение к террористическим организациям. В частности, Турция считает террористами Рабочую партию Курдистана (РПК). Лидер Турции выступал также за выдачу Анкаре лиц, причастных к деятельности РПК, проживающих в двух странах-претендентах на членство в НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что расширение НАТО не способствует миру.