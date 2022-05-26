Пекин, 26 мая, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Китай обратился к местным властям с просьбой еще больше снизить цену ПЦР-тестов по COVID-19 до уровня не более 16 юаней (около $2,4 доллара США) на человека за один тест, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Цена за пакетное тестирование, которое объединяет образцы от 10 человек в одном тесте, должна составлять не более пяти юаней на человека, говорится в циркуляре, опубликованном Национальным управлением безопасности здравоохранения. Администрация требует, чтобы все регионы провинциального уровня завершили корректировку цен к 10 июня.

Этот шаг является частью усилий правительства по снижению стоимости ПЦР-тестов, что является важным средством содействия регулярному реагированию на эпидемию. Цена теста на нуклеиновые кислоты в Китае за последние годы снизилась с более чем 120 юаней на человека за один тест до не более 60 юаней в сентябре прошлого года, 40 юаней в декабре и 28 юаней в апреле этого года.

Администрация также рекомендовала принять меры, включая централизованную закупку реагентов для обнаружения, для обеспечения постоянного и разумного снижения цены на тестирование.