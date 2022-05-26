Пекин, , 03:45 — REGNUM В 2021 году органы прокуратуры по всему Китаю привлекли к ответственности 60 553 человека за преступления против несовершеннолетних, что на 5,69% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

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По данным Верховной народной прокуратуры Китая, 160 млн юаней (около $24 млн), что в три раза больше, чем в 2018 году, было предоставлено по 11 000 делам о судебной помощи несовершеннолетним жертвам. Что касается несовершеннолетних подозреваемых, органы прокуратуры одобрили арест 27 208 несовершеннолетних подозреваемых и привлекли к ответственности 35 228 в прошлом году, сообщает прокуратура.

Органы прокуратуры также провели процедуру рассмотрения вопроса о необходимости содержания под стражей в отношении 20 045 несовершеннолетних подозреваемых.