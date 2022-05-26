Хабаровск, , 03:43 — REGNUM В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Камера Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Предварительно установлено, что не имеющий постоянного места жительства и регистрации в Хабаровске мужчина 33 лет 20 мая был в гостях у своей знакомой, где у него в ходе застолья произошел конфликт с другим мужчиной.

Фигурант избил потерпевшего, нанёс ранение в шею. После того, как мужчина скончался, подозреваемый поджег его тело.

Личность погибшего устанавливается, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, назначены экспертизы. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Петропавловска-Камчатского. После утверждения обвинительного заключения прокурором её осудят за убийство.